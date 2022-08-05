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сегодня, 08:36 0

В Амурской области пройдёт слёт социальных предпринимателей

Масштабное событие в областной столице проведут впервые

В Амурской области пройдёт слёт социальных предпринимателей
Фото: Амур.инфо

22 и 23 августа в Амурской области пройдёт Дальневосточный слёт социальных предпринимателей, занятых в социальной сфере. Участие в мероприятии бесплатное. На нем ожидают как уже состоявшихся, так и будущих социальных предпринимателей, в том числе самозанятых.

На слете выступят губернатор, эксперты минэкономразвития, российского Фонда региональных социальных программ «Наше будущее», представители «Росатома», Агентства стратегических инициатив в ДФО.

Участники смогут напрямую задать экспертам любые интересующие вопросы, поделятся опытом ведения бизнеса в своем регионе.

Участие бесплатное, но все потенциальные участники должны пройти регистрацию на сайте Амурской ассоциации развития и продвижения предпринимательства.

— Число социальных предпринимателей в регионе ежегодно растет. На сегодняшний день данный статус имеет 91 организация. Для них в Приамурье действуют минимальные налоговые ставки по УСН, третий год подряд предоставляются денежные гранты и бесплатное обучение в рамках нацпроекта. Проведение в Благовещенске окружного слёта подтверждает нашу готовность помогать в дальнейшем развитии этого направления. Рассчитываем, что благодаря таким полезным встречам количество социальных предпринимателей, решающих с помощью своих бизнес-проектов важные общественные задачи, станет больше не только в Амурской области, но и в других регионах ДФО, – отметила министр экономического развития и внешних связей Амурской области Оксана Кукшенева.

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