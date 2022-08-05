Госдума рассмотрит новый законопроект о сделках с недвижимостью

Главный смысл законопроекта о недвижимости в том, что теперь кадастровая стоимость объекта, содержащаяся в ЕГРН, будет фиксироваться на дату подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги.

Сейчас, если в процессе оформления соответствующих документов на объект недвижимости произошло изменение его кадастровой стоимости, изменяется и размер платы или цены договора. А значит, по итогу объект недвижимости может оказаться экономически неинтересен или не по карману приобретателю, что сводит всю предшествующую сделке работу к нулю.

Законопроект же предлагает фиксировать кадастровую стоимость объекта на дату подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги.

Закон, если его примут, коснется граждан и организаций, субъектов малого и среднего предпринимательства.

— Напомню, во всех регионах в 2022-2023 годах должна быть проведена переоценка государственной кадастровой оценки земельных участков всех категорий земель, зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машиномест, – подчеркнул автор инициативы, председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Кроме того, законопроектом предусмотрены дополнительные гарантии для владельцев недвижимости. Если после даты подачи заявления на заключение договора аренды или договора купли-продажи объекта недвижимости кадастровая стоимость понизилась, то в таком случае применяется сниженная кадастровая стоимость этой недвижимости.

— Законопроект важен для оказания мер поддержки гражданам, организациям и отраслям экономики. В осеннюю сессию начнем его рассмотрение и обсуждение, – отметил Павел Крашенинников.