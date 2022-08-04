Амурская область вошла в десятку регионов, получивших наибольший техногенный ущерб

Приамурье вошло в десятку антилидеров по техногенному ущербу земле.

Распределение мест в рейтинге среди субъектов с самой большой в стране площадью земель, пришедших в негодность:

Забайкалье (42,6 тысячи гектаров)

Ханты-Мансийский АО (27,6 тысячи гектаров)

Ямало-Ненецкий АО (14,4 тысячи гектаров)

Якутия (12,6 тысячи гектаров)

Красноярский край (9,2 тысячи гектаров)

Иркутская область (8,5 тысячи гектаров)

Магаданская область (6,8 тысячи гектаров)

Кировская область (6 тысячи гектаров)

Амурская область (5,4 тысячи гектаров)

Кемеровская область (5,2 тысячи гектаров)

Большая часть земель была нарушена в связи с разработкой месторождений полезных ископаемых.

Предприятия пытались возместить нанесенный экологический ущерб, поэтому большинство перечисленных выше регионов оказались и в лидерах по рекультивации земель: Забайкальский край (за год было рекультивировано 40 тысяч гектар), Ханты-Мансийский автономный округ (22,9 тысячи гектаров), Ямало-Ненецкий автономный округ (девять тысяч гектар), Якутия (семь тысяч гектар), Кировская область (6,6 тысячи гектаров), Амурская область (4,7 тысячи гектаров), Иркутская область (4,2 тысячи гектаров), Тюменская область (3,7 тысячи гектаров), Башкортостан (3 тысячи гектаров), а также Магаданская область (2,8 тысячи гектаров). Большая часть земель была рекультивирована под лесные насаждения.