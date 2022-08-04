Самые яркие музыканты Благовещенска выступят в Галерее PUSHKARЁV

Скрипка, гитара, саксофон, множество вокальных номеров – яркое светское мероприятие соберёт под одной крышей Галереи любителей изобразительного и музыкального искусства.

По словам организаторов, главная задача сборного концерта – создать людям настроение и показать, что соседство жанров в искусстве может быть максимально продуктивным. Музыка, живопись, графика и эстрадный вокал – всё это соединили в одном выступлении для лучшего восприятия. Вечер гарантирует быть ярким, запоминающимся и по-своему необычным.

Фото: Арт-Галерея PUSHKARЁV

— Наши зрители уже начинают привыкать, что мы ничего не делаем буднично. Красивый вечер, где прозвучат лучшие мировые хиты и музыкальные композиции – это ещё один подарок гостям нашей выставки. Сильнейший состав музыкантов, которых мы собрали в одном пространстве, создадут неповторимую атмосферу душевного праздника, – рассказал Евгений Пушкарёв, основатель Галереи PUSHKARЁV.

Для благовещенцев выступят Сергей Терехов, Владимир Шулепин, Валерия Беченко, Иван Лошаков, Евгения Тишковская, Андрей Коршунов, Андрей Ильченко – такой состав «музыкального капустника» собирается в городе впервые.

Фото: Арт-Галерея PUSHKARЁV

— Ходить по залам Галереи, пить вино, рассматривать картины, слушать потрясающую музыку и общаться. Мне кажется, в нашем городе больше нет таких площадок, где так наполнено можно провести вечер. Ждём всех к нам за билетами в Галерею!, – сообщила Яна Бякова, художник-экскурсовод Галереи PUSHKARЁV.

Фото: Арт-Галерея PUSHKARЁV

Музыкальное мероприятие состоится 19 августа в Арт-Галерее PUSHKARЁV.

Дресс-код: коктейль.

Начало в 19:00.

Стоимость билета: 2 500 рублей с персоны (в стоимость включено посещение выставки, концерта и фуршет с алкогольными напитками).

Приобрести билеты можно в Галерее PUSHKARЁV по адресу: улица Зейская, 225 или по телефону 578-578.