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сегодня, 15:27 0

В Благовещенске во дворе жилого дома обнаружили тело пропавшей амурчанки

На месте работает оперативная группа

В Благовещенске во дворе жилого дома обнаружили тело пропавшей амурчанки
Фото: Амур.инфо

Обновлено: 16:07

Около 15 часов 4 августа в редакцию Амур.инфо поступила информация о том, что во дворе жилого дома на улице Батарейной, 7/1, обнаружили тело молодой женщины.

— На месте работает оперативная группа и следователь, – сообщили в управлении СК России по Амурской области.

Как сообщили в СК, погибшая – 24-летняя Тамара Верхотурова. Она пропала без вести 30 июля 2022 года.

— Сегодня около 11:00 в Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям обратились родственники разыскиваемой девушки, после этого в соответствии со стандартными процедурами её начали искать по адресу последнего проживания, и около 14:00 тело пропавшей было найдено нами под окнами дома в зарослях, – сообщила Татьяна Васиховская, руководитель центра.

Фото: Амур.инфо

На месте происшествия сейчас находится наш корреспондент.

Фото: Амур.инфо

Фото: Амур.инфо

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