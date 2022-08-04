В Благовещенске во дворе жилого дома обнаружили тело пропавшей амурчанки

Обновлено: 16:07



Около 15 часов 4 августа в редакцию Амур.инфо поступила информация о том, что во дворе жилого дома на улице Батарейной, 7/1, обнаружили тело молодой женщины.

— На месте работает оперативная группа и следователь, – сообщили в управлении СК России по Амурской области.

Как сообщили в СК, погибшая – 24-летняя Тамара Верхотурова. Она пропала без вести 30 июля 2022 года.

— Сегодня около 11:00 в Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям обратились родственники разыскиваемой девушки, после этого в соответствии со стандартными процедурами её начали искать по адресу последнего проживания, и около 14:00 тело пропавшей было найдено нами под окнами дома в зарослях, – сообщила Татьяна Васиховская, руководитель центра.

Фото: Амур.инфо

На месте происшествия сейчас находится наш корреспондент.

Фото: Амур.инфо

Фото: Амур.инфо