Этим летом тонувших амурчан спасли в шесть раз больше, чем прошлым

О статистике рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Амурской области Александр Коваленко.

За два летних месяца на водоёмах области погибли 29 человек, в том числе пятеро детей. Но благодаря своевременной помощи спасателей, государственных инспекторов ГИМС, сотрудников береговой охраны и населения, тонувших граждан спасено в шесть раз больше, чем в прошлом году. Так, в 2021 году было всего трое спасённых, в нынешнем году – 19 человек.

— Люди воспринимают нахождение у воды как праздник, как отдых, как возможность расслабиться. А вот о безопасности своего отдыха думают либо в самую последнюю очередь, либо вообще не задумываются. Это во-первых. А во-вторых, гибель взрослых в 90 % случаев – это следствие купания в состоянии алкогольного опьянения, а гибель детей – это нахождение у воды и купание без присмотра взрослых, – сказал Александр Коваленко.

Также главный госинспектор объяснил отличие пляжей от мест массового отдыха людей. Если пляж – это специально оборудованное место для купания, то в месте массового отдыха людей по естественным причинам отсутствует возможность безопасного купания, например, из-за сильного течения, качества воды, больших глубин. Тем не менее спасательные посты установлены во всех указанных местах. За последние пять лет на пляжах и в местах массового отдыха Приамурья происшествий не допущено.

— В нынешнем году сделан значительный шаг вперед по сравнению с предыдущими годами: у нас задекларировано 11 пляжей и 13 мест массового отдыха людей, везде созданы спасательные посты и организовано дежурство матросов-спасателей, – добавил Александр Коваленко.

По словам главного госинспектора, организовано взаимодействие с береговой охраной Пограничного управления по реагированию на происшествия на реке Амур. Сотрудники этого ведомства в нынешнем году спасли пять человек, сообщается на сайте главного управления МЧС России по Амурской области.