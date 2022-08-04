Грядущий циклон больше всего осадков принесет в три района Амурской области

Самый сильный дождь ожидается в Сковородинском, Магдагачинском и Тындинском районах, а также по долине Амура. Здесь за двое суток ожидается 40-70 миллиметров осадков.

В связи с ухудшением погоды в регионе по распоряжению губернатора ввели режим повышенной готовности.

В амурском управлении МЧС рассказали, как правильно себя вести во время непогоды: