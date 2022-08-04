Грядущий циклон больше всего осадков принесет в три района Амурской области
За двое суток прогнозируют выпадение от 40 до 130 миллиметров осадков
В Приамурье 5 и 6 августа снова ожидается ухудшение погодных условий. Метеорологи отметили, что за двое суток выпадет от 40 до 130 миллиметров осадков, сообщает Главное управление МЧС по Амурской области.
Самый сильный дождь ожидается в Сковородинском, Магдагачинском и Тындинском районах, а также по долине Амура. Здесь за двое суток ожидается 40-70 миллиметров осадков.
В связи с ухудшением погоды в регионе по распоряжению губернатора ввели режим повышенной готовности.
В амурском управлении МЧС рассказали, как правильно себя вести во время непогоды:
- если вы находитесь дома, необходимо выключить все электроприборы, закрыть окна и находиться подальше от них, а также от печи, камина и больших металлических предметов.
- если гроза застала во время отдыха в лесу, нужно спрятаться в низине с массивом из низких деревьев. Около костра и под высокими деревьями с большими кронами стоять не стоит, а также нельзя облокачиваться на стволы. Если есть палатка, то установить её нужно не менее чем в двух метрах от деревьев, накрыть её водонепронициаемой плёнкой и убрать на 10-15 метров от палатки металлические предметы. Крайне опасно находиться на любой возвышенности.
- если вы находитесь около водоёма, нужно отойти от берега, ни в коем случае не заходить в воду и плавать на лодке.
- если во время грозы вы в машине, нужно опустить антенну и закрыть окна. Улучшения погоды лучше всего дождаться, припарковавшись на обочине. Находиться в кузове, между автомобилями или прятаться под ними нельзя. Велосипеды и мотоциклы во время грозы очень опасны, их нужно положить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров.
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