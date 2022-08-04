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сегодня, 16:18 0

Грядущий циклон больше всего осадков принесет в три района Амурской области

За двое суток прогнозируют выпадение от 40 до 130 миллиметров осадков

Грядущий циклон больше всего осадков принесет в три района Амурской области
Фото: Амур.инфо

В Приамурье 5 и 6 августа снова ожидается ухудшение погодных условий. Метеорологи отметили, что за двое суток выпадет от 40 до 130 миллиметров осадков, сообщает Главное управление МЧС по Амурской области.

Самый сильный дождь ожидается в Сковородинском, Магдагачинском и Тындинском районах, а также по долине Амура. Здесь за двое суток ожидается 40-70 миллиметров осадков.

В связи с ухудшением погоды в регионе по распоряжению губернатора ввели режим повышенной готовности.

В амурском управлении МЧС рассказали, как правильно себя вести во время непогоды:

  • если вы находитесь дома, необходимо выключить все электроприборы, закрыть окна и находиться подальше от них, а также от печи, камина и больших металлических предметов.
  • если гроза застала во время отдыха в лесу, нужно спрятаться в низине с массивом из низких деревьев. Около костра и под высокими деревьями с большими кронами стоять не стоит, а также нельзя облокачиваться на стволы. Если есть палатка, то установить её нужно не менее чем в двух метрах от деревьев, накрыть её водонепронициаемой плёнкой и убрать на 10-15 метров от палатки металлические предметы. Крайне опасно находиться на любой возвышенности.
  • если вы находитесь около водоёма, нужно отойти от берега, ни в коем случае не заходить в воду и плавать на лодке.
  • если во время грозы вы в машине, нужно опустить антенну и закрыть окна. Улучшения погоды лучше всего дождаться, припарковавшись на обочине. Находиться в кузове, между автомобилями или прятаться под ними нельзя. Велосипеды и мотоциклы во время грозы очень опасны, их нужно положить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров.

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#МЧС #погода

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