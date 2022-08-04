В Белогорске в рамках программы «1 000 дворов» сдали первую площадку

В рамках реализации программы «1000 дворов» в Белогорске завершили благоустройство двора по улице Южной, который уже обживают ребята из двух многоквартирных домов, 23 и 27. Это одна из самых больших дворовых территорий, благоустраиваемых в текущем году в Белогорске.

Площадь новой поверхности в придомовом пространстве превышает 1,6 тысячи квадратных метров. Во дворе проделан большой объем работы. По желанию жителей тут установили детские игровые и спортивные площадки с различными горками и качелями, шведской стенкой, рукоходом, турником с гимнастическими кольцами, тренажерами для пресса. Также были забетонированы проезды и обустроены автомобильные стоянки, а сам двор был оснащен арт-объектами. Предусмотрена и площадка для хозяйственно-бытовых нужд. Кроме того, во дворе установили скамейки, урны, обновили освещение.

Все оборудование – российского производства. Часть площадки покрыта безопасным покрытием из резиновой крошки, изготовленным на местном заводе.

Фото: правительство Амурской области

Работы по благоустройству придомовых территорий по проекту «1 000 дворов» стартовали в Белогорске 1 июня. За год здесь благоустроят 14 дворов, объединяющих 16 многоэтажных домов. На обновление территорий направят 95,1 миллиона рублей.

Всего в Амурской области предстоит сделать 99 дворов в 9 муниципалитетах: Благовещенске, Белогорске, Свободном, Зее, Шимановске, Райчихинске, Тынде, ЗАТО Циолковском и Прогрессе. На эти цели из федерального и областного бюджетов направлено 674 миллионов рублей. Все работы идут в графике.

Фото: правительство Амурской области

В день приемки первого объекта в Белогорске для жителей двора устроили настоящий праздник. Мероприятие посетил губернатор Амурской области.

— Это отличный подарок для людей и пример другим, какими дружными могут быть жители. В Белогорске дворовые территории для участия в программе отбирали с помощью онлайн-голосования. Жители двора активно включились в процесс, затем также же дружно выбирали дизайн-проект, отслеживали сроки и качество работ подрядчика. В итоге получили современную, многофункциональную площадку, которая устраивает всех, – отметил Василий Орлов.