Пять межмуниципальных автобусных маршрутов возобновят в Белогорском округе
Ранее автобусное сообщение было прервано из-за отсутствия перевозчика
С 8 августа на территории Белогорского округа вновь начнут ездить пять межмуниципальных автобусных маршрутов сообщением Белогорск – Некрасовка, Белогорск – Кустанаевка, Белогорск – Светиловка, Белогорск – Камышовка и Белогорск – Чернетчено, сообщает пресс-служба Белогорского округа.
Для обслуживания автобусных маршрутов нашли нового перевозчика.
Рейсы будут выполнятся в будние дни:
- маршрут № 112 Белогорск – Некрасовка (обслуживает жителей сел Некрасовка, Новоназаровка, Новоселитьба и Белоцерковка). Дни отправления: каждый понедельник;
- маршрут № 110 Белогорск – Кустанаевка. Дни отправления: вторник и четверг;
- маршрут № 117 Белогорск – Светиловка (до Новоандреевки). Дни отправления: вторник и пятница;
- маршрут № 548 Белогорск – Камышовка. Дни отправления: четверг;
- маршрут № 558 Белогорск – Чернетчено. Дни отправления: четверг каждой второй и четвертой недели месяца.
Напомним, автобусное сообщение между населенными пунктами было прекращено 14 июля. Аукцион, на котором должны были выбрать нового перевозчика, тогда не состоялся.
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