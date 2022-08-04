Пять межмуниципальных автобусных маршрутов возобновят в Белогорском округе

С 8 августа на территории Белогорского округа вновь начнут ездить пять межмуниципальных автобусных маршрутов сообщением Белогорск – Некрасовка, Белогорск – Кустанаевка, Белогорск – Светиловка, Белогорск – Камышовка и Белогорск – Чернетчено, сообщает пресс-служба Белогорского округа.

Для обслуживания автобусных маршрутов нашли нового перевозчика. Рейсы будут выполнятся в будние дни: маршрут № 112 Белогорск – Некрасовка (обслуживает жителей сел Некрасовка, Новоназаровка, Новоселитьба и Белоцерковка). Дни отправления: каждый понедельник;

маршрут № 110 Белогорск – Кустанаевка. Дни отправления: вторник и четверг;

маршрут № 117 Белогорск – Светиловка (до Новоандреевки). Дни отправления: вторник и пятница;

маршрут № 548 Белогорск – Камышовка. Дни отправления: четверг;

маршрут № 558 Белогорск – Чернетчено. Дни отправления: четверг каждой второй и четвертой недели месяца. Напомним, автобусное сообщение между населенными пунктами было прекращено 14 июля. Аукцион, на котором должны были выбрать нового перевозчика, тогда не состоялся.

Просмотров всего: 94

#Белогорск #транспорт

распечатать

Дарья Клатаевская