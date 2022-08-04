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сегодня, 16:40 0

Гид из Московской области умер во время сплава на Камчатке

Следователи организовали проверку

Гид из Московской области умер во время сплава на Камчатке
Фото: Следственное управление СК РФ по Камчатскому краю

В начале недели в Камчатском крае во время речного сплава московской туристической группы произошла трагедия. Гиду, который сопровождал группу, стало плохо. Он скончался на месте.

Сплав проходил по реке Опала в Усть-Большерецком районе. Региональным следственным управлением СК России организована проверка обстоятельств гибели мужчины.

По предварительным данным, 66-летний мужчина, прибывший 27 июля в Камчатский край в качестве гида в составе группы туристов из Московской области осуществлял пеший и водный маршрут в Усть-Большерецком районе. Всего в сплаве принимало участие 15 человек. После смерти гида им пришлось самостоятельно добираться до ближайшего местонахождения людей.

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#Дальний Восток #происшествия

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