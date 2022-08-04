В Благовещенске в районе Сплавной конторы появится современная детская площадка

Если не помешают погодные условия, то двор на Пограничной, 124, будет готов уже через две недели. Там появятся два детских игровых комплекса с башнями, скалодромом и другими элементами для активных игр. Также будут установлены новые опоры освещения, ограждения, скамьи и урны.

Часть работ уже проведена, выставлен бордюрный камень, подготовлено основание из щебня. На следующем этапе площадку частично заасфальтируют и отсыпят речным песком, а затем приступят к установке малых архитектурных форм.

Фото: администрация города Благовещенска

Фото: администрация города Благовещенска

Дизайн-проекты для дворовых территорий амурской столицы разработал региональный Центр развития территорий. Всего в Благовещенске по программе «1 000 дворов» в этом году в порядок приведут 50 территорий, сообщает городская администрация.