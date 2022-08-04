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сегодня, 17:04 0

В Благовещенске в районе Сплавной конторы появится современная детская площадка

Ее планируют открыть через две недели

В Благовещенске в районе Сплавной конторы появится современная детская площадка
Фото: Администрация Благовещенска

В областном центре на финишную прямую выходит благоустройство дворовых территорий по программе «1 000 дворов», инициированной полномочным представителем президента РФ в ДФО Юрием Трутневым, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Если не помешают погодные условия, то двор на Пограничной, 124, будет готов уже через две недели. Там появятся два детских игровых комплекса с башнями, скалодромом и другими элементами для активных игр. Также будут установлены новые опоры освещения, ограждения, скамьи и урны.

Часть работ уже проведена, выставлен бордюрный камень, подготовлено основание из щебня. На следующем этапе площадку частично заасфальтируют и отсыпят речным песком, а затем приступят к установке малых архитектурных форм.

Фото: администрация города Благовещенска

Фото: администрация города Благовещенска

Дизайн-проекты для дворовых территорий амурской столицы разработал региональный Центр развития территорий. Всего в Благовещенске по программе «1 000 дворов» в этом году в порядок приведут 50 территорий, сообщает городская администрация.

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#городская власть #строительство

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