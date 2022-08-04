В Свободном вовремя не справились с последствиями стихии
На жалобы жителей откликнулась прокуратура
В Свободном городская администрация вовремя не организовала откачку воды из затопленных подъездов многоквартирных домов и с улиц, нарушив законодательство при ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений, сообщает прокуратура Амурской области.
Свободненская городская прокуратура провела проверку после жалоб местных жителей и публикаций в СМИ, сотрудники ведомства выявили нарушения.
В мэрию внесли представление, после которого администрация организовала необходимые работы.
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