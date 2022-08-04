В Благовещенске приводят в порядок Вознесенское кладбище

В Благовещенске работники ГСТК продолжают приводить в порядок территорию Вознесенского кладбища. Ход работ проконтролировал мэр города Олег Имамеев.

Градоначальник отметил, что работы идут дольше, чем ожидалось, так как мусор складировали там долгое время. Мэр поручил ускорить процесс его вывоза.

Также Олег Имамеев добавил, что территорию обязательно будут благоустраивать, однако случится это скорее всего только в 2024 году. Проект ещё не готов и не согласован, необходимо определиться и с источником финансирования.

Фото: телеграм-канал Олега Имамеева

― Есть опасения, что на очищенной площадке может возникнуть несанкционированная свалка, коих, к сожалению, в городе немало. Чтобы избежать такой ситуации, до того как приступим к благоустройству, рассматриваем возможность установки ограждения и, возможно, видеонаблюдения, – сказал Олег Имамеев.