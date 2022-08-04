Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:08 0

В Благовещенске приводят в порядок Вознесенское кладбище

Территорию планируют огородить и установить там видеонаблюдение

В Благовещенске приводят в порядок Вознесенское кладбище
Фото: Телеграм-канал Олега Имамеева

В Благовещенске работники ГСТК продолжают приводить в порядок территорию Вознесенского кладбища. Ход работ проконтролировал мэр города Олег Имамеев.

Градоначальник отметил, что работы идут дольше, чем ожидалось, так как мусор складировали там долгое время. Мэр поручил ускорить процесс его вывоза.

Также Олег Имамеев добавил, что территорию обязательно будут благоустраивать, однако случится это скорее всего только в 2024 году. Проект ещё не готов и не согласован, необходимо определиться и с источником финансирования.

Фото: телеграм-канал Олега Имамеева

― Есть опасения, что на очищенной площадке может возникнуть несанкционированная свалка, коих, к сожалению, в городе немало. Чтобы избежать такой ситуации, до того как приступим к благоустройству, рассматриваем возможность установки ограждения и, возможно, видеонаблюдения, – сказал Олег Имамеев.

Просмотров всего: 296

#мэрия

распечатать


Общество

В Благовещенске готовятся к разгулу стихии
Общество

Экскурсии по фестивалю «Город в цвете» пройдут в Благовещенске

Общество

Олега Имамеева впечатлили возможности Амурской медакадемии

Общество

В Благовещенске начали работать школьные ярмарки