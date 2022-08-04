Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:13 0

В Благовещенске на улице Кузнечной образовался провал

Дождевые воды вымыли почву на краю газона и проезжей части

В Благовещенске на улице Кузнечной образовался провал
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске неподалёку от дома на улице Кузнечной, 34, после дождя на газоне образовался провал грунта. Фотографии с места в редакцию Амур.инфо прислали читатели. Подземная пустота на стыке газона и проезжей части создаёт угрозу для людей и, возможно, для дорожного полотна и транспорта.

Как нашему корреспонденту сообщили в АКС, накануне специалисты уже огородили место происшествия и выясняют его причины. Ситуация осложняется тем, что в данном месте проходит большое количество различных подземных коммуникаций, за которые отвечают разные службы.

Амур.инфо ожидает от Амурских коммунальных систем подробную информацию о том, кто будет проводить работы на этом участке.

Фото: Амур.инфо

Просмотров всего: 1265

#ЖКХ #происшествия

распечатать


Происшествия

Амурчанин утонул на озере около Благовещенска
Происшествия

Часть жилых домов в микрорайоне Благовещенска осталась без света
Происшествия

В Белогорске женщина напала на сотрудницу полиции
Происшествия

Россиянка издевалась над своими маленькими внуками