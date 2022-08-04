В Благовещенске на улице Кузнечной образовался провал

В Благовещенске неподалёку от дома на улице Кузнечной, 34, после дождя на газоне образовался провал грунта. Фотографии с места в редакцию Амур.инфо прислали читатели. Подземная пустота на стыке газона и проезжей части создаёт угрозу для людей и, возможно, для дорожного полотна и транспорта.

Как нашему корреспонденту сообщили в АКС, накануне специалисты уже огородили место происшествия и выясняют его причины. Ситуация осложняется тем, что в данном месте проходит большое количество различных подземных коммуникаций, за которые отвечают разные службы.

Амур.инфо ожидает от Амурских коммунальных систем подробную информацию о том, кто будет проводить работы на этом участке.

Фото: Амур.инфо