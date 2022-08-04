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сегодня, 13:01 0

Амурчанин утонул на озере около Благовещенска

Спасатели нашли тело мужчины

Амурчанин утонул на озере около Благовещенска
Фото: Скриншот видео Амурского центра ГЗ и ПБ

Сегодня в первой половине дня благовещенские водолазы из Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности приступили к поискам мужчины, который утонул на втором Владимировском озере. Его тело нашли в десяти метрах от берега на глубине пяти метров.

Со слов очевидцев, амурчанин в компании друзей отдыхал у воды. В какой-то момент мужчина решил попробовать переплыть озеро, но не справился с поставленной задачей и начал тонуть.

Спасти утопающего не удалось.

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#происшествия

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