Амурчанин утонул на озере около Благовещенска
Спасатели нашли тело мужчины
Сегодня в первой половине дня благовещенские водолазы из Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности приступили к поискам мужчины, который утонул на втором Владимировском озере. Его тело нашли в десяти метрах от берега на глубине пяти метров.
Со слов очевидцев, амурчанин в компании друзей отдыхал у воды. В какой-то момент мужчина решил попробовать переплыть озеро, но не справился с поставленной задачей и начал тонуть.
Спасти утопающего не удалось.
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