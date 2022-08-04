Часть жилых домов в микрорайоне Благовещенска осталась без света
О неисправности сообщили в АКС
Обновлено: 12:52
В первой половине дня в четверг, 4 августа, на электросетях в микрорайоне города Благовещенска выявили неисправность. Часть жилых домов осталась без света.
Как уточнили в пресс-службе АКС, неисправность на кабельной линии зафиксировали в 11:15, а уже в 11:42 большинство потребителей подключили к ресурсу
— На данный момент специалисты дирекции по электроснабжению ООО «АКС» работают на месте. Потребители района Василенко – Дьяченко – Институтская – Игнатьевское шоссе временно остаются без электроснабжения, – сообщили в энергетической компании.
Обновлено 12.52
Как сообщили в АКС, в 12:36 свет вернули в квартиры всех потребителей.
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