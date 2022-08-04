Часть жилых домов в микрорайоне Благовещенска осталась без света

Обновлено: 12:52



В первой половине дня в четверг, 4 августа, на электросетях в микрорайоне города Благовещенска выявили неисправность. Часть жилых домов осталась без света.

Как уточнили в пресс-службе АКС, неисправность на кабельной линии зафиксировали в 11:15, а уже в 11:42 большинство потребителей подключили к ресурсу

— На данный момент специалисты дирекции по электроснабжению ООО «АКС» работают на месте. Потребители района Василенко – Дьяченко – Институтская – Игнатьевское шоссе временно остаются без электроснабжения, – сообщили в энергетической компании.

Обновлено 12.52

Как сообщили в АКС, в 12:36 свет вернули в квартиры всех потребителей.