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сегодня, 14:29 0

На картах 2ГИС появились все адресные планы Белогорска

Базу данных формировали в течение трех лет

На картах 2ГИС появились все адресные планы Белогорска
Фото: Администрация города Белогорска

Для жителей Белогорска стал доступен бесплатный справочник 2ГИС с подробной картой города, контактной информацией всех организаций, системой навигации и маршрутами общественного транспорта, сообщает пресс-служба администрации города.

Формирование базы данных началось в 2019 году. Сейчас все адресные планы внесены, специалисты дополняют их сведениями о режимах работы организаций.

— Вслед за областным центром воспользоваться сервисом могут и жители Белогорска. 3D карту можно скачать в виде приложения для ПК и смартфонов, которое работает в режиме офлайн. Карта показывает мельчайшие детали городского ландшафта, точное расположение остановок транспорта с соответствующими им маршрутами, – пояснила замглавы по информационным технологиям Марина Зингер.

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#Белогорск

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