На картах 2ГИС появились все адресные планы Белогорска

Формирование базы данных началось в 2019 году. Сейчас все адресные планы внесены, специалисты дополняют их сведениями о режимах работы организаций.

— Вслед за областным центром воспользоваться сервисом могут и жители Белогорска. 3D карту можно скачать в виде приложения для ПК и смартфонов, которое работает в режиме офлайн. Карта показывает мельчайшие детали городского ландшафта, точное расположение остановок транспорта с соответствующими им маршрутами, – пояснила замглавы по информационным технологиям Марина Зингер.