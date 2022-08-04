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В Свободном в День города ограничат продажу алкоголя
Праздник состоится 13 августа
В Свободном 13 августа, в день празднования 110-летия города, ограничат розничную продажу алкоголя, сообщает пресс-служба администрации.
С 11:00 до 21:00 спиртное нельзя будет приобрести в следующих местах:
- улица Ленина от № 1 до № 88 включительно;
- улица 50 лет Октября от № 1 до № 41 включительно;
- улица Почтамтская от № 54 до № 80 включительно (четная сторона);
- улица Народная от № 1 до 55 включительно;
- улица Литвиновская от № 2 до № 44 включительно;
- улица Репина от № 2/1 до № 10 включительно;
- переулок Парковый от № 1 до № 14 включительно;
- улица Управленческая от № 31 до № 55 включительно;
- улица Кручинина от № 1/1 до № 32 включительно;
- улица Карла Маркса от № 1 до № 62 включительно;
- улица Чехова от № 1 до № 40 включительно;
- улица Зейская от № 13 до железнодорожного переезда;
- улица Инженерная от № 18 до № 91 включительно;
- улица Мухина от № 1 до № 72 включительно.
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