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сегодня, 18:39 0

В Свободном в День города ограничат продажу алкоголя

Праздник состоится 13 августа

В Свободном в День города ограничат продажу алкоголя
Фото: Телеграм-канал Владимира Константинова

В Свободном 13 августа, в день празднования 110-летия города, ограничат розничную продажу алкоголя, сообщает пресс-служба администрации.

С 11:00 до 21:00 спиртное нельзя будет приобрести в следующих местах:

  • улица Ленина от № 1 до № 88 включительно;
  • улица 50 лет Октября от № 1 до № 41 включительно;
  • улица Почтамтская от № 54 до № 80 включительно (четная сторона);
  • улица Народная от № 1 до 55 включительно;
  • улица Литвиновская от № 2 до № 44 включительно;
  • улица Репина от № 2/1 до № 10 включительно;
  • переулок Парковый от № 1 до № 14 включительно;
  • улица Управленческая от № 31 до № 55 включительно;
  • улица Кручинина от № 1/1 до № 32 включительно;
  • улица Карла Маркса от № 1 до № 62 включительно;
  • улица Чехова от № 1 до № 40 включительно;
  • улица Зейская от № 13 до железнодорожного переезда;
  • улица Инженерная от № 18 до № 91 включительно;
  • улица Мухина от № 1 до № 72 включительно.

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#праздники #Свободный

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