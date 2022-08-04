В Свободном в День города ограничат продажу алкоголя

В Свободном 13 августа, в день празднования 110-летия города, ограничат розничную продажу алкоголя, сообщает пресс-служба администрации.

С 11:00 до 21:00 спиртное нельзя будет приобрести в следующих местах: улица Ленина от № 1 до № 88 включительно;

улица 50 лет Октября от № 1 до № 41 включительно;

улица Почтамтская от № 54 до № 80 включительно (четная сторона);

улица Народная от № 1 до 55 включительно;

улица Литвиновская от № 2 до № 44 включительно;

улица Репина от № 2/1 до № 10 включительно;

переулок Парковый от № 1 до № 14 включительно;

улица Управленческая от № 31 до № 55 включительно;

улица Кручинина от № 1/1 до № 32 включительно;

улица Карла Маркса от № 1 до № 62 включительно;

улица Чехова от № 1 до № 40 включительно;

улица Зейская от № 13 до железнодорожного переезда;

улица Инженерная от № 18 до № 91 включительно;

улица Мухина от № 1 до № 72 включительно.

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#праздники #Свободный

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Кристина Хасуева