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сегодня, 13:46 0

В Белогорске женщина напала на сотрудницу полиции

Амурчанка была пьяна

В Белогорске женщина напала на сотрудницу полиции
Фото: Амур.инфо

Белогорский следственный отдел управления СК РФ по Амурской области завершил расследование уголовного дела по обвинению 43-летней жительницы Белогорска в применении насилия к представителю власти.

7 мая этого года в полицию поступило сообщение о пропаже из квартиры ювелирных изделий. После прибытия на место следственно-оперативной группы выяснилось, что женщина, звонившая в полицию, была пьяна. Она высказала недовольство появлением сотрудников правоохранительных органов и начала препятствовать их действиям.

Одну из сотрудниц полиции буйная хозяйка квартиры ударила по лицу, чего оказалось достаточно, чтобы возбудить уголовное дело по статье 318 УК «Применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти».

Дело с обвинительным заключением направлено в суд. В случае признания вины по указанной статье, женщину может ожидать штраф до двухсот тысяч, принудительные, работы, арест или лишение свободы, сообщает управление Следственного комитета по Амурской области.

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