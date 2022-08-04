Россиянка издевалась над своими маленькими внуками

Как уточняется в региональной прокуратуре, пенсионерка была бабушкой-опекуном для мальчиков 2012 и 2014 годов рождения. С января по июнь этого года она периодически избивала детей, запирала их в подвале, ограничивала в еде. Ребята жили в антисанитарных условиях. Обвиняемая злоупотребляла алкоголем, заставляя при этом своих внуков делать всю работу по дому.

Мальчиков забрали, сейчас они находятся в специализированном доме ребёнка. Женщина полностью признала свою вину, уголовное дело в скором времени рассмотрит суд.

Ей может грозить штраф в размере до 100 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет.