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сегодня, 14:51 0

Россиянка издевалась над своими маленькими внуками

Пенсионерка из Башкирии закрывала детей в подвале и не кормила

Россиянка издевалась над своими маленькими внуками
Фото: Амур.инфо

В Республике Башкортостан пожилую женщину будут судить за неисполнение обязанностей по воспитанию и издевательство над своими внуками, сообщает РИА «ФАН».

Как уточняется в региональной прокуратуре, пенсионерка была бабушкой-опекуном для мальчиков 2012 и 2014 годов рождения. С января по июнь этого года она периодически избивала детей, запирала их в подвале, ограничивала в еде. Ребята жили в антисанитарных условиях. Обвиняемая злоупотребляла алкоголем, заставляя при этом своих внуков делать всю работу по дому.

Мальчиков забрали, сейчас они находятся в специализированном доме ребёнка. Женщина полностью признала свою вину, уголовное дело в скором времени рассмотрит суд.

Ей может грозить штраф в размере до 100 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет.

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#дети #криминал #происшествия

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