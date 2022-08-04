Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:22 0

В России создадут госсервис для нотариальной заверки переписок в мессенджерах

Сервис запустят, чтобы бороться с интернет-мошенничеством

В России создадут госсервис для нотариальной заверки переписок в мессенджерах
Фото: Амур.инфо

В России предложили создать госсистему нотариального заверения веб-страниц и переписки в мессенджерах. С такой инициативой в Минцифры обратилась Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ), сообщают Известия.

Система необходима для борьбы с мошенничеством, поясняют в ассоциации. По статистике, с интернет-мошенничеством сталкивались 68 % пользователей, из них 26 % стали жертвами злоумышленников.

Сейчас скриншоты не являются доказательством мошенничества, для этого нужна заверка переписки нотариусом, что довольно проблематично сделать оперативно. При этом в большинстве мессенджеров можно удалять сообщения для обоих собеседников без возможности восстановления данных.

— По замыслу АППСИМ, новый государственный электронный сервис должен упростить, удешевить и ускорить заверение интернет-страниц или переписки. Выглядеть это может так: пользователь заходит на компьютере в специальный сервис, выбирает адрес ресурса, на котором содержится информация, необходимая для заверения, вводит логин и пароль в личном кабинете, затем заходит в переписку с нужным пользователем и сохраняет полностью текущую страницу с необходимой частью диалога, публикацией или комментарием, – пояснил директор ассоциации Владимир Зыков.

Просмотров всего: 175

#интернет #интернет #соцсети

распечатать


Общество

Выбор читателей за 3 августа
Общество

На Госуслугах появится новый сервис для продажи недвижимости

Общество

Выбор читателей за 2 августа
Общество

На сайте Амур.инфо временно закрыты комментарии