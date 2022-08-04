В России создадут госсервис для нотариальной заверки переписок в мессенджерах

Система необходима для борьбы с мошенничеством, поясняют в ассоциации. По статистике, с интернет-мошенничеством сталкивались 68 % пользователей, из них 26 % стали жертвами злоумышленников.

Сейчас скриншоты не являются доказательством мошенничества, для этого нужна заверка переписки нотариусом, что довольно проблематично сделать оперативно. При этом в большинстве мессенджеров можно удалять сообщения для обоих собеседников без возможности восстановления данных.

— По замыслу АППСИМ, новый государственный электронный сервис должен упростить, удешевить и ускорить заверение интернет-страниц или переписки. Выглядеть это может так: пользователь заходит на компьютере в специальный сервис, выбирает адрес ресурса, на котором содержится информация, необходимая для заверения, вводит логин и пароль в личном кабинете, затем заходит в переписку с нужным пользователем и сохраняет полностью текущую страницу с необходимой частью диалога, публикацией или комментарием, – пояснил директор ассоциации Владимир Зыков.