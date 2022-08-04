На всей территории Амурской области введен режим повышенной готовности

В одном из районов объявлен режим ЧС.

С 4 августа на территории Приамурья распоряжением губернатора Василия Орлова введён режим повышенной готовности для всех сил и средств Амурской территориальной подсистемы РСЧС, сообщили в Амурском центре ГЗ и ПБ.

На случай ухудшения гидрологической ситуации в Архаринский, Магдагачинский и Зейский районы из Благовещенска выехали три группы спасателей Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности. С собой у специалистов моторные лодки, гидрокостюмы и всё необходимое для оказания помощи населению в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Также в составе групп механики-водители плавающих транспортёров, которые в настоящий момент находятся на территории пожарных частей сёл Иннокентьевка, Тыгда и Овсянка.

На территории Архаринского района в связи с неблагоприятными погодными условиями накануне был введён режим ЧС. Для организации взаимодействия с администрацией района в Архару прибыла оперативная группа специалистов Амурского центра ГЗ и ПБ.

При этом в селе Чесноково Михайловского пожарные из Поярково уже завершили работы по ликвидации последствий непогоды, которая обрушилась на Приамурье в начале этой недели.