На всей территории Амурской области введен режим повышенной готовности
В регионе готовятся к ухудшению погодных условий
В одном из районов объявлен режим ЧС.
С 4 августа на территории Приамурья распоряжением губернатора Василия Орлова введён режим повышенной готовности для всех сил и средств Амурской территориальной подсистемы РСЧС, сообщили в Амурском центре ГЗ и ПБ.
На случай ухудшения гидрологической ситуации в Архаринский, Магдагачинский и Зейский районы из Благовещенска выехали три группы спасателей Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности. С собой у специалистов моторные лодки, гидрокостюмы и всё необходимое для оказания помощи населению в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Также в составе групп механики-водители плавающих транспортёров, которые в настоящий момент находятся на территории пожарных частей сёл Иннокентьевка, Тыгда и Овсянка.
На территории Архаринского района в связи с неблагоприятными погодными условиями накануне был введён режим ЧС. Для организации взаимодействия с администрацией района в Архару прибыла оперативная группа специалистов Амурского центра ГЗ и ПБ.
При этом в селе Чесноково Михайловского пожарные из Поярково уже завершили работы по ликвидации последствий непогоды, которая обрушилась на Приамурье в начале этой недели.
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