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сегодня, 15:35 0

В муниципалитеты Амурской области завезли уголь для предстоящего отопительного сезона

Василий Орлов призвал глав районов следить за качеством топлива

В муниципалитеты Амурской области завезли уголь для предстоящего отопительного сезона
Фото: Амур.инфо

В Амурской области полным ходом идёт подготовка к предстоящему отопительного периоду 2022-2023 годов. Министр ЖКХ Приамурья Алексей Тарасов доложил главе региона о текущем положении дел.

По его словам, к началу отопительного сезона специалисты заменят 129 котлов, а 396 – отремонтируют. Кроме того, планируется, что к зиме проложат 66,46 километра новых сетей (из них более 36 километров – тепловые, более 23 километров – водопроводные, 6,6 километра – водоотведение). На проведение этой работы направят порядка 2,2 миллиарда рублей.

— В настоящее время 24 котла заменено, ещё 172 отремонтировано. Заменено 8,4 километра тепловых, два километра водопроводных и часть канализационных сетей, – рассказал Алексей Тарасов.

По поручению губернатора в районы заблаговременно завезли топливо – более 3,3 тысячи тонн красноярского и амурского угля.

— Доставке угля в населенные пункты области часто сопутствуют риски для местных дорог – как правило, топливо везут большегрузами, которые разбивают проезжую часть. Стоит обратить пристальное внимание на эти проблемы и для каждой территории продумать путь решения. Где-то имеет смысл установить весовые ограничения на дорогах, где-то – завозить часть топлива в зимний период, чтобы минимально «нагружать» дороги. Главам нужно взять на личный контроль вопрос обеспечения топливом населения – не только в части запасов нужного количества угля, но и в части его качества, – сказал Василий Орлов.

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#ЖКХ

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