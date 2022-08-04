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сегодня, 11:56 0

Жителя Приамурья будут судить сразу по трем статьям

Ему вменяется кража, нанесение побоев и хранение наркотиков

Жителя Приамурья будут судить сразу по трем статьям
Фото: Амур.инфо

24-летний житель села Гонжа, уже привлекавшийся к уголовной ответственности, вновь нарушил закон. Расследование уголовных дел, возбужденных в отношении него следственным отделением ОМВД России по Магдагачинскому району, окончено. Материалы направлены в суд, сообщает управление МВД России по Амурской области.

В ходе следствия установлено, что в июле 2021 года обвиняемый взломал гараж односельчанина и похитил газонокосилку и мопед с целью продажи. Ущерб составил 25,5 тысячи рублей.

Мопед уже был разобран на запчасти, когда преступник был задержан сыщиками в ходе оперативно-розыскных мероприятий по заявлению потерпевшего.

В сентябре полицейские нашли 70 грамм марихуаны, которую молодой человек прятал в доме сожительницы, а в октябре амурчанин, подвергнутый административному наказанию за нанесение побоев, вновь вступил в драку.

Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Он полностью признал свою вину в совершении данных преступлений и активно способствовал их раскрытию и расследованию. Дальнейшую судьбу гражданина определит суд, сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

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