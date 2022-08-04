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сегодня, 12:39 0

В благовещенском парке заметили змею

Пресмыкающееся выползло на тротуарную плитку

В благовещенском парке заметили змею
Фото: Дарья Шило

Сегодня утром в Городском парке культуры и отдыха Благовещенска на одной из пешеходных дорожек заметили небольшую змейку. Фото и видео с пресмыкающимся амурчанка прислала в редакцию Амур.инфо.

Судя по фотографии змейка, в длину около 20 сантиметров. Как уточнила амурчанка, приславшая информацию о змее в редакцию, необычная встреча произошла около входа в Горпарк в районе переулка Уралова.

— По фотографии определить сложно, но предположительно это амурский полоз, – сообщили в амурском Охотуправлении корреспонденту Амур.инфо. – Если вы встретили змею, то лучше просто отойдите. Не нужно её беспокоить, трогать, вызывать агрессию. Её яд может оказаться токсичным.

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#животные #экология

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