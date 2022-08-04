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сегодня, 10:29 0

Амурчанин совершил кражу ради покупки автомобиля

За нужной суммой он пошёл к знакомому

Амурчанин совершил кражу ради покупки автомобиля
Фото: Амур.инфо

Приговором Благовещенского городского суда осужден ранее судимый 34-летний житель Октябрьского района. Он признан виновным в тайном хищении чужого имущества, совершенном в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

Суд установил, что в октябре 2021 года осужденный украл деньги у знакомого. Ущерб составил 270 тысяч рублей. Похищенные средства пошли на покупку автомобиля.

Мужчина добровольно возместил ущерб, активно сотрудничал со следствием, свою вину признал и в содеянном раскаялся. Также к смягчающим обстоятельствам суд отнес наличие малолетних детей.

С учетом всех обстоятельств обвиняемому по совокупности преступлений назначили наказание в виде штрафа и обязательных работ в размере 350 часов с лишением права управлять транспортным средством сроком на 2 года 10 месяцев.

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