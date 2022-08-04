Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:52 0

Татьяна Буланова в день ВДВ выступила перед ранеными бойцами

Певица стала звездой концертной программы

Татьяна Буланова в день ВДВ выступила перед ранеными бойцами
Фото: СПБ-Комсомольская правда

Как пишет «СПБ-Комсомольская правда», певица Татьяна Буланова вместе с другими артистами выступила на сцене Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге в честь Дня ВДВ.

В концертном зале собрались в основном раненые бойцы. Совсем недавно они вернулись со спецоперации на Украине и сейчас проходят лечение в медицинской части академии, но духом не падают.

Татьяна Буланова предстала перед публикой в морковно-оранжевом длинном платье. Совсем недавно поклонники активно обсуждали, что артистка поправилась. Ей пришлось даже опровергать появившиеся слухи о беременности, но в этом наряде ее фигура выглядела отлично.

— Честно скажу, что этот день как раз совпал с моим выходным, несмотря на достаточно плотный рабочий график. Это мой долг поддержать раненых ребят. Моя цель поднять настроение, поэтому я попыталась максимально исключить грустные песни из сегодняшней программы, – рассказала певица.

Это ей удалось. Стоило только появиться Татьяне Булановой на сцене, как зал тут же озарился из-за включенных камер многочисленных телефонов. Но этому артистка была только рада, за кулисами она успела сфотографироваться с ранеными бойцами и раздать автографы фанатам.

В репертуаре звезды на этот день действительно оказались только максимально жизнеутверждающие песни, например – «Не бойтесь любви». Энергетика со сцены шла не только через голос певицы, она буквально зажигала под ритм своих хитов.

Просмотров всего: 365

#шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Мария Погребняк поделилась с поклонниками «нефутбольной» историей
В России и мире

Дмитрий Нагиев стал дедушкой
В России и мире

Фёдор Бондарчук снимает новый сериал «Актрисы»
В России и мире

Гонорар Максима Галкина за концерт в Европе составляет 6 миллионов рублей