Татьяна Буланова в день ВДВ выступила перед ранеными бойцами

В концертном зале собрались в основном раненые бойцы. Совсем недавно они вернулись со спецоперации на Украине и сейчас проходят лечение в медицинской части академии, но духом не падают.

Татьяна Буланова предстала перед публикой в морковно-оранжевом длинном платье. Совсем недавно поклонники активно обсуждали, что артистка поправилась. Ей пришлось даже опровергать появившиеся слухи о беременности, но в этом наряде ее фигура выглядела отлично.

— Честно скажу, что этот день как раз совпал с моим выходным, несмотря на достаточно плотный рабочий график. Это мой долг поддержать раненых ребят. Моя цель поднять настроение, поэтому я попыталась максимально исключить грустные песни из сегодняшней программы, – рассказала певица.

Это ей удалось. Стоило только появиться Татьяне Булановой на сцене, как зал тут же озарился из-за включенных камер многочисленных телефонов. Но этому артистка была только рада, за кулисами она успела сфотографироваться с ранеными бойцами и раздать автографы фанатам.

В репертуаре звезды на этот день действительно оказались только максимально жизнеутверждающие песни, например – «Не бойтесь любви». Энергетика со сцены шла не только через голос певицы, она буквально зажигала под ритм своих хитов.