Ева Лонгория рассказала, почему ее предыдущие браки закончились разводом
Звезда «Отчаянных домохозяек» в реальной семейной жизни «отчаянно» ревновала
Как пишет sunmag, Ева Лонгория трижды выходила замуж, но только последний ее брак длится более трех лет.
Сейчас звезда замужем за мексиканским бизнесменом Хосе Антонио Бастон. Пара обменялась обручальными кольцами в 2016 и сейчас воспитывают совместного четырехлетнего сына Сантьяго. Как признается актриса, только с третьим мужем она смогла обрести счастье, которое искала в семейной жизни.
На днях Лонгория выпустила очередной выпуск собственного подкаста, где поделилась, что ее предыдущие браки распались из-за ревности.
— Ревность крадет очень много энергии. Я была настолько ревнива, что мой желудок как будто выворачивался наружу. Это самое ужасное чувство, которое я испытывала в жизни. Кто вообще стремится испытать это чувство? – призналась актриса.
Звезда «Отчаянных домохозяек» вспомнила, как она и ее нынешний супруг приняли решение пожениться.
— Я нашла Хосе, когда мне было 40, а ему 50. Это было так: «Мы можем просто насладиться жизнью вместе?» – рассказала Ева Лонгория.
Актриса призналась, что по-прежнему борется со вспышками гнева из-за мелочей, но чувствует себя в нынешних отношениях уверенно и спокойно.
Напомним, первый раз Ева Лонгория вышла замуж за актера Тайлера Кристофера в 2002 году. Спустя два года брак распался. В 2007 звезда обменялась обручальными кольцами с баскетболистом Тони Паркером, но через три года подала на развод.
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