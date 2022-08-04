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сегодня, 13:48 0

Ева Лонгория рассказала, почему ее предыдущие браки закончились разводом

Звезда «Отчаянных домохозяек» в реальной семейной жизни «отчаянно» ревновала

Ева Лонгория рассказала, почему ее предыдущие браки закончились разводом
Фото: sunmag.me

Как пишет sunmag, Ева Лонгория трижды выходила замуж, но только последний ее брак длится более трех лет.

Сейчас звезда замужем за мексиканским бизнесменом Хосе Антонио Бастон. Пара обменялась обручальными кольцами в 2016 и сейчас воспитывают совместного четырехлетнего сына Сантьяго. Как признается актриса, только с третьим мужем она смогла обрести счастье, которое искала в семейной жизни.

На днях Лонгория выпустила очередной выпуск собственного подкаста, где поделилась, что ее предыдущие браки распались из-за ревности.

— Ревность крадет очень много энергии. Я была настолько ревнива, что мой желудок как будто выворачивался наружу. Это самое ужасное чувство, которое я испытывала в жизни. Кто вообще стремится испытать это чувство? – призналась актриса.

Звезда «Отчаянных домохозяек» вспомнила, как она и ее нынешний супруг приняли решение пожениться.

— Я нашла Хосе, когда мне было 40, а ему 50. Это было так: «Мы можем просто насладиться жизнью вместе?» – рассказала Ева Лонгория.

Актриса призналась, что по-прежнему борется со вспышками гнева из-за мелочей, но чувствует себя в нынешних отношениях уверенно и спокойно.

Напомним, первый раз Ева Лонгория вышла замуж за актера Тайлера Кристофера в 2002 году. Спустя два года брак распался. В 2007 звезда обменялась обручальными кольцами с баскетболистом Тони Паркером, но через три года подала на развод.

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#шоу-бизнес

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