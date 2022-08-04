Мария Погребняк поделилась с поклонниками «нефутбольной» историей

Но не всегда в их семье были гармония и взаимопонимание. Однажды отношения между супругами накалились настолько, что они оказались в шаге от развода. Мария Погребняк рассказала «КП-Екатеринбург», как это произошло и что помогло спасти брак и сохранить любовь.

История знакомства Марии и Павла похожа на сюжет романтического фильма. Супруги встретились, когда она училась в седьмом, а он – в десятом классе. Павел совершенно не впечатлил Марию и даже, наоборот, показался ей грубияном. Но прошло немного времени, и она уже была готова пропускать учебу и сбегать в другой город, лишь бы увидеть возлюбленного.

У пары было скромное венчание, зато они чувствовали себя самыми счастливыми.

— Мы обвенчались в 2006 году, когда жили в Томске. Наши родители не успели прилететь, так что это был праздник только для двоих, мы приехали в церковь на жигулях и пили шампанское из одноразовых стаканчиков, – рассказывала известный продюсер.

Впереди пару ждали путешествия и переезды, рождение троих сыновей и успехи в карьере. Казалось бы, идеальная жизнь. Но, чтобы прийти к этому, супругам прошлось пройти через ревность, ссоры и недопонимания.

— За 17 лет супружеской жизни, конечно, были моменты, когда мы кричали: «Я подаю на развод и ухожу». Но потом остывали и понимали, что Маша без Паши, а Паша без Маши просто не могут быть, – рассказывает Мария Погребняк.

Самый тяжелый период для супругов был, когда у пары появился первый ребенок.

— Мне тогда было 19 лет. Вся жизнь только начиналась, мы с мужем постоянно путешествовали. И я даже подумать не могла, что моя беременность будет такой тяжелой. У меня были ранний и поздний токсикоз, мастит и депрессия. В тот период я была просто в бешенстве, постоянно срывалась на Пашу. Я не знаю, как мой муж это все терпел. А после родов у меня начались проблемы с гормонами, я набрала больше 30 килограмм и чтобы ни делала, не могла похудеть, –вспоминает Мария.

При этом жена футболиста не переживала, что Павел бросит ее из-за набора веса, но все равно сильно ревновала его.

— Когда я поправилась, Паша меня очень поддерживал, уверял, что все обязательно придет в норму, говорил: «Ничего страшного, все скинешь, что ты так переживаешь, я люблю твои щечки». Но у меня у самой были страшные комплексы. Мы приехали в Питер. Там все такие красивые, стройные, ухоженные. И Паша – такой молодой 23-летный, красивый, богатый, успешный спортсмен, ставший лучшим бомбардиром в «Зените», взявший кубок УЕФА. Он везде был номер один. А рядом постоянно крутились высокие, стройные, роскошные топ-модели. И я со своими 65 килограммами. Я очень ревновала и переживала. Особенно, когда за спиной шептались, мол, какой он и какая она, неужели она себя не может взять в руки. Один раз мы сидели в ресторане, и какая-то девушка подошла к моему мужу и говорит: «Ну что ты вот в этой нашел», – рассказывает она.

Вскоре Мария поняла: нужно было просто подождать, пока гормоны сами придут в норму. После этого она смогла нормализовать питание, ей стали помогать занятия спортом, и молодая женщина стала таять на глазах. Но после того как у пары родился второй ребенок, их брак вновь оказался под угрозой.

— Сейчас я понимаю: самое главное в отношениях, чтобы оба партнера были одинаково реализованы. После рождения второго сына я окончательно превратилась в домохозяйку, а успешным и богатым мужчинам домохозяйки не интересны. У Паши в жизни тогда происходило много интересных моментов: игры, сборы, съемки, общение с разными людьми. А у меня был только семейный быт. Я только готовила, убиралась, стирала и меняла подгузники. А когда Паша приходил с тренировок такой воодушевленный и спрашивал, что у меня в жизни нового, я понимала, что не могу ему сказать: «Сегодня я тебе приготовила борщ, а завтра на обед у нас будет лапша». Тогда и он перестал со мной делится какими-то моментами своей жизни. Я поняла, что, если сейчас не начну учиться, развиваться, то наши отношения просто зайдут в тупик, – рассказывает популярный блогер.

Тогда Мария поняла, что больше всего ей хотелось бы реализоваться самой.

— Я восстановилась в институт, ходила на курсы, стала интересоваться недвижимостью, разными проектами. Когда родила третьего ребенка, и мы переехали в Лондон, участвовала в нашумевшем шоу «Meet the Russians». А после возвращения в Москву я стала развивать свои соцсети, потом открыла Tiktok-хаус. А сейчас у меня три компании, связанные с инвестициями, медиарынком и блогерством. Женщина счастлива, когда она реализована и самодостаточна. Тогда и в ее личной жизни все будет замечательно, – уверена Мария Погребняк.

Сейчас Мария и Павел стараются как можно больше времени проводить вместе, отдыхать с друзьями, заниматься спортом и создавать общие проекты. Супруги нередко радуют друг друга дорогими подарками, но, как признается, Мария Погребняк, дороже всего для нее общие воспоминания.

— Ты не запомнишь, сколько стоило это кольцо или эти духи. Ты унесешь с собой лишь воспоминания. Поэтому они должны быть яркими и душевными: посиделки в парке «Сокольники», шашлыки с друзьями, поездки на рыбалку с семьей. С Пашей мы стараемся ходить в какие-то необычные места, проводить время вдвоем. А иногда просто включаем наши любимые песни группы «Руки вверх», танцуем и вспоминаем молодость. Эти песни связывают всю нашу с мужем жизнь. Особенно песня «18 мне уже». Когда я стала совершеннолетней, постоянно пела Паше: «Забирай меня скорей, увози за сто морей», - улыбается Мария Погребняк.

Как признается Мария, супруги и сейчас ссорятся, но стараются во всем поддерживать друг друга и быстро идут на примирение.