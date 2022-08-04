Дмитрий Нагиев стал дедушкой

О личной жизни актера и телеведущего Дмитрия Нагиева известно мало, а про его сына Кирилла — еще меньше. Сын звездного актера и шоумена о новом статусе не распространяется. О том, что в его семье появился ребенок, поделился знаменитый дедушка во время интервью «Каравану историй».

Рассказал о радостном событии Дмитрий Нагиев будто между прочим.

— Вот сейчас в фильме «Охотник» он отказался играть моего сына, не хочет параллелей и появления нас вместе в кадре. Возможно, это правильно. Я-то как папа был бы рад: лишний раз сыночка под присмотром. А сыночка уже сам папа, – заметил Дмитрий.

Когда родился ребенок Кирилла, мальчик это или девочка, Нагиев-старший не упомянул. Зато поделился впечатлениями от творчества своего сына.

— Он очень вырос. У гениальных актеров это приходит сразу, а у нас, у простых, это приходит с опытом. Мы мало встречались на площадке, но я вижу его фильмы, он все точнее и точнее начинает работать. На подходе у него фильм о Есенине «Декабрь» того же Клима Шипенко и другие серьезные истории, – с гордостью делится звездный ведущий.

Интервью Нагиева приурочено к премьере его фильма «Охотник», по сюжету схожего с оскароносной лентой с Леонардо ДиКаприо «Выживший». Правда, сам Нагиев такие сравнения не любит и говорит, что у каждого подобного триллера уникальная история.