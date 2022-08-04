Фёдор Бондарчук снимает новый сериал «Актрисы»

Бондарчук выступил режиссером 10-серийного драмеди, Андреева написала сценарий, в звездной команде среди продюсеров Валерий Тодоровский.

Ролевой состав сериала не менее популярен среди зрителей. В нем снялись Светлана Ходченкова, Сергей Гилев, Елена Николаева, Полина Пушкарук и Алексей Макаров.

Над проектом работают профи из команды сериала «Псих», который создавался в том же тандеме: режиссер Бондарчук и сценарист Андреева.

Сериал «Актрисы» посвящен внутренней актерской кухне и, как сказано в пресс-релизе, «разрушит зрительские представления о жизни актеров». Посмотрев его, станет понятно, чем на самом деле живут те, кого все привыкли представлять беззаботными людьми.

Истории героев будут развиваться в нескольких временных пластах, что позволит проследить за тем, как меняются персонажи. Премьера сериала запланирована в 2023 году на видеосервисах Wink и «Кинопоиск».