Гонорар Максима Галкина за концерт в Европе составляет 6 миллионов рублей

Галкин и раньше часто выступал для соотечественников, живущих в Европе и США, поэтому поклонников за рубежом хватает. Декорации или шоу артисту разговорного жанра не нужны, достаточно просто написать программу.

Средний гонорар за один концерт юмориста составляет шесть миллионов рублей. Галкина звали работать на израильское телевидение, но он предпочёл и дальше зарабатывать гастролями. Сейчас вместе с женой Аллой Пугачевой он переехал из Израиля в Латвию.