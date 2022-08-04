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сегодня, 10:05 0

Гонорар Максима Галкина за концерт в Европе составляет 6 миллионов рублей

Сейчас юморист гастролирует по Европе, в планах концерты в США

Гонорар Максима Галкина за концерт в Европе составляет 6 миллионов рублей
Фото: ruposters.ru

Как пишет РИА ФАН со ссылкой на КП.ру, юморист и телеведущий Максим Галкин продолжает зарабатывать баснословные деньги в Европе. Затем он планирует отправиться с гастролями в США.

Галкин и раньше часто выступал для соотечественников, живущих в Европе и США, поэтому поклонников за рубежом хватает. Декорации или шоу артисту разговорного жанра не нужны, достаточно просто написать программу.

Средний гонорар за один концерт юмориста составляет шесть миллионов рублей. Галкина звали работать на израильское телевидение, но он предпочёл и дальше зарабатывать гастролями. Сейчас вместе с женой Аллой Пугачевой он переехал из Израиля в Латвию.

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#шоу-бизнес

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