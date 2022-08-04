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4августа
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сегодня, 11:11 0

В России создадут новую систему высшего образования

Уход от Болонской системы будет постепенным, обещают специалисты

В России создадут новую систему высшего образования
Фото: Амур.инфо

Как сообщает ТАСС, Минобрнауки планирует осенью внести на рассмотрение в Госдуму предложения о формате новой национальной системы высшего образования вместо Болонской.

Разработкой предложений занимаются специально созданные рабочие группы.

— Мы создали рабочие группы из представителей высшей школы и пригласили лучших представителей наших университетов, ректоров, проректоров, тех, кто непосредственно занимается обучением, – заведующих кафедрами. Организовано несколько рабочих групп по самым разным направлениям – от определения целей и принципов новой национальной системы высшего образования до академической мобильности, проработки вопросов академической мобильности, как внутрироссийской, так и зарубежной. Сюда же относятся соотношения разного рода уровней образования, – сказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Наработки планируют обнародовать в середине сентября, и, если предложения будут приняты, то изменения могут вступить в силу уже в 2023 году.

Валерий Фальков отметил, что процесс не будет «одномоментным», а предстоит работа «на долгие годы».

Напомним, 24 мая Фальков назвал Болонскую систему образования «прожитым этапом», заявив, что в России появится своя.

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#образование

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