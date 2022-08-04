В Благовещенске готовятся к разгулу стихии

В Благовещенске с 4 по 7 августа действует режим повышенной готовности. Соответствующее постановление подписал мэр Благовещенска Олег Имамеев. По информации Амурского гидрометцентра, 5 и 6 августа на территории региона ожидаются сильные ливни, грозы, шквалистое усиление ветра до 23 метров в секунду.

Как сообщает администрация, в управлении по делам ГО ЧС Благовещенска и ГСТК силы и средства для борьбы со стихией готовы в полном объеме.

К борьбе с возможными последствиями непогоды готовятся и дорожные службы. Если прогноз оправдается, будет задействована спецтехника, в том числе 9 машин для откачки воды. При необходимости дорожники готовы привлечь дополнительные силы.

Администрация города рекомендует благовещенцам при усилении ветра по возможности ограничить выход из зданий, находиться в помещениях, не оставлять детей без присмотра. Водителей призывают не парковаться у деревьев, быть предельно внимательными, снизить скоростной режим и соблюдать дистанцию.

В случае нештатных ситуаций необходимо звонить по телефонам единой диспетчерской службы города: 999-112, 993-218.