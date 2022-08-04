Василий Орлов осмотрел дорогу, на которую амурчане жаловались во время прямого эфира

В связи с поступившими от амурчан вопросами о ремонте дороги в сторону Константиновки Василий Орлов решил осмотреть этот участок во время своего визита в Константиновский район.

— По участку дороги, ведущему в Константиновку, было много вопросов во время прямого эфира в соцсетях, поэтому решил осмотреть его. Согласен с комментариями: дорога в неудовлетворительном состоянии. В этом году отремонтируем семь километров, на это уже выделено 256 миллионов рублей. В следующем году работы продолжим и приведем в порядок еще около восьми километров дороги – на это запланировано 230 миллионов рублей, – отметил Василий Орлов.

Губернатор также оценил ремонт главной улицы райцентра, на которой располагаются социально значимые объекты. Работы тут начались в 2022 году и идут с опережением графика. На них выделили 136 миллионов рублей.

По плану участок должны сдать в феврале 2024 года, но подрядчик планирует всё закончить досрочно – к концу этого года. Рабочие проведут укладку асфальта, заменят старые железобетонные трубы на новые металлические, сделают тротуары, водоотводные канавы, автобусные остановки, установят светодиодные светильники, а также обустроят парковочные места, сообщает пресс-служба правительства региона.

— Участок здесь небольшой, но социально значимый – это центральная улица села, и её нужно сдать как можно быстрее. При этом качество работ пострадать не должно, – напомнил губернатор.

Фото в материале: пресс-служба правительства Амурской области