Жители Хабаровского края оставили железную дорогу без рельс

В дежурную часть Комсомольского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение от сотрудника железнодорожной станции о краже рельс длиной около 50 метров и других металлических деталей пути тупикового направления на станции Ургал-1. Сотрудники транспортной полиции раскрыли преступление по горячим следам, обнаружив похищенное в пункте приема металлолома в поселке Чегдомын. Преступников быстро установили, ими оказались жители поселка.

Как выяснило следствие, трое безработных молодых людей, 26 и 30-летнего возраста, по предварительному сговору демонтировали часть железнодорожного пути и сдали похищенное за вознаграждение. Молодые люди тщательно подошли к реализации криминального плана. Они демонтировали 100 штук подкладок, 200 железнодорожных костылей, срезали рельсы длиной более 50 метров с тупикового железнодорожного пути станции. Затем, разрезав рельс на 15 фрагментов различной длины, вывезли похищенное на грузовом автомобиле. На последнем этапе «операции» они заморачиваться не стали и сдали награбленное в пункт приема металлолома в собственном поселке.

Следователям Комсомольского линейного отдела МВД России на транспорте удалось установить еще один эпизод хищения с ЖД путей этой же группой лиц. Общий вес награбленного составил около двух с половиной тонн.

Уголовное дело направлено в суд. Преступникам грозит срок до пяти лет лишения свободы. До суда все трое обвиняемых находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.