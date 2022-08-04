Каждый третий россиянин считает, что Солнце вращается вокруг Земли

Несмотря на развитие образования и доступность любых знаний, треть россиян «плавает» в вопросах устройства Солнечной системы. Каждый третий убежден, что Солнце вращается вокруг Земли (35 %). Причем доля верящих в геоцентризм за 15 лет выросла. В то же время только 12 % согласились с тем, что оборот вокруг Солнца Земля совершает за один месяц (2007 год – 14 %; 2011 год – 20 %).

А вот высказывание о радиации вызвало у наших сограждан меньше затруднений. С утверждением, что радиоактивное молоко можно сделать безопасным, если его прокипятить, согласились лишь 7 %. Это в 2 раза меньше, чем 15 лет назад (2007 год – 14 %).

В то, что первобытные люди могли прогуливаться рядом с динозаврами, верит каждый пятый (21 %), в 2007 таковых была треть (30 %).

Специалисты сделали вывод, что хотя значительная часть россиян продолжает заблуждаться насчет вращения Солнца вокруг Земли, по остальным представленным заблуждениям некорректных ответов стало меньше, то есть общий уровень научной грамотности населения постепенно растет.

По результатам ответов на шесть утверждений сотрудники ВЦИОМ выделили три группы по уровню научной грамотности: 2 и менее правильных ответа – невысокий уровень (21 % россиян); 3-4 правильных ответа – средний уровень (44 %); 5-6 правильных ответов – высокий уровень (35 %).

Как полагают исследователи общественного мнения, в большей степени на научную грамотность влияют образование, медиапотребление, возраст и размер населенного пункта, что логично и вполне объяснимо.

Россиян с невысоким уровнем научной грамотности отличает старший возраст (в группе старше 60 лет 33 % давали не более 2 правильных ответов); активное телесмотрение (43 %); проживание на селе (32 %); образование на уровне среднего и ниже (31-55 %).

Процент россиян со средним уровнем научной грамотности выше среди имеющих среднее специальное образование (46 %) и старше 45 лет (48-46 %), а также проживающих в небольших населенных пунктах с численностью до 100 тысяч человек (48 %).

В группу с высоким уровнем научной грамотности вошла преимущественно молодежь (61 % среди 18-24-летних давали 5 и более верных ответов). Для этой группы также характерно активное потребление интернета (49 %), высшее образование (45 %), проживание в Москве и Санкт-Петербурге (51 %), а также Северо-Западном федеральном округе (45 %).