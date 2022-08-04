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Амурчан приглашают присоединиться к сбору помощи для бездомных животных

Акция проходит в рамках проекта «Партия добрых дел»

Амурчан приглашают присоединиться к сбору помощи для бездомных животных
Фото: Амур.инфо

Амурские сторонники «Единой России» совместно с Центром корпоративного волонтёрства «ДаДобро» запускают акцию «Лучший друг», приуроченную ко Всемирному дню бездомных животных. Цель акции – привлечь внимание к проблемам приютов и собрать как можно больше корма, игрушек и необходимых лекарств.

— На сегодняшний день приюты больше всего нуждаются в сухих кормах, наполнителях для кошачьего туалета (в приоритете – древесный), медикаментах (противоблошиные и глистогонные препараты, а также противовирусные вакцины – для собак лучше всего подойдёт мультикан-8), пеленках (ветошь, простыни), газетах и моющие средствах, – рассказала координатор проекта сторонников «Единой России» «Партия добрых дел», руководитель Ресурсного центра по развитию добровольчества Мария Артюхова.

Акция продлится до 19 августа. Активисты принимают помощь по адресу: улица Шевченко, 11, с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

Справка АИ:

Всемирный День бездомных животных отмечается ежегодно. Дата появилась в календаре в 1992 году по инициативе Международного общества прав животных. По всему миру в этот день проходят просветительские и благотворительные мероприятия.

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#животные #помощь

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