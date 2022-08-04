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Экскурсии по фестивалю «Город в цвете» пройдут в Благовещенске

Горожане смогут побывать на них бесплатно

Экскурсии по фестивалю «Город в цвете» пройдут в Благовещенске
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске с 20 по 21 августа подведут итоги фестиваля «Город в цвете». Жители и гости областного центра смогут бесплатно побывать во всех местах, которые преобразили в рамках конкурса, сообщает пресс-служба мэрии. Для этого будет организована автобусная экскурсии.

Во время экскурсии участники побывают на улице Политехнической, здесь жильцы оформили дома цветами, а также в «мифическом лесу», который находится на территории реабилитационно-технического центра по обслуживанию инвалидов. Также экскурсантам покажут комплекс из цветов в гимназии № 25.

Заполнить анкету на участие в экскурсии можно здесь.

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#конкурсы #мэрия

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