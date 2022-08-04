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сегодня, 08:18 0

На Госуслугах появится новый сервис для продажи недвижимости

С его помощью можно будет заключать онлайн-сделки

На Госуслугах появится новый сервис для продажи недвижимости
Фото: Амур.инфо

Специалисты Минцифры РФ и Росреестра разрабатывают суперсервис для сделок с недвижимостью «Моё жильё», который появится на Госуслугах.

Через суперсервис пользователи Госуслуг смогут публиковать объявления о продаже недвижимости на различных сайтах, при этом подтверждая права на него по Единому госреестру недвижимости. Таким образом, заключение сделок в онлайн-формате будет безопасным. В «Моём жилье» создадут единую среду для взаимодействия всех участников рынка – покупателей и продавцов недвижимости, застройщиков, банков, государственных органов, а также интернет-агрегаторов объявлений.

В суперсервисе россияне смогут проверить жильё на наличие обременений, зарегистрированных жильцах, задолженностей по жилищно-коммунальным услугам и другое. Электронный договор купли-продажи, ипотеки или долевого участия будет составлять специальный конструктор. Подписать документы можно будет с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи.

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#жизнь #интернет

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