На Госуслугах появится новый сервис для продажи недвижимости

Через суперсервис пользователи Госуслуг смогут публиковать объявления о продаже недвижимости на различных сайтах, при этом подтверждая права на него по Единому госреестру недвижимости. Таким образом, заключение сделок в онлайн-формате будет безопасным. В «Моём жилье» создадут единую среду для взаимодействия всех участников рынка – покупателей и продавцов недвижимости, застройщиков, банков, государственных органов, а также интернет-агрегаторов объявлений.

В суперсервисе россияне смогут проверить жильё на наличие обременений, зарегистрированных жильцах, задолженностей по жилищно-коммунальным услугам и другое. Электронный договор купли-продажи, ипотеки или долевого участия будет составлять специальный конструктор. Подписать документы можно будет с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи.