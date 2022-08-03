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сегодня, 18:04 0

«Вдохновлялся фильмами с Джеки Чаном»: что мотивирует амурских чемпионов

Корреспондент Амур.инфо встретила в аэропорту амурских спортсменов, прилетевших с игр «Дети Азии»

«Вдохновлялся фильмами с Джеки Чаном»: что мотивирует амурских чемпионов
Фото: Минспорт Амурской области

Сегодня в Благовещенск вернулась часть команды Дальневосточного федерального округа, среди которых бронзовые призёры игр «Дети Азии», амурчане Елизавета Зайченко – плавание и Владимир Басов – вольная борьба.

Мы встретили чемпионов и узнали у них, как добиться высот, не опускать руки, даже если проигрываешь, и в чем искать мотивацию.

Нашему корреспонденту они рассказали, что их мотивируют фильмы о спорте и боевики со сценами, где применяются приемы различных единоборств.

Подборка фильмов от юных спортсменов:

  • Все фильмы про Рокки, начиная с 1976 года;
  • «Король Ричард», 2021 год;
  • «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее», 2016;
  • «Доспехи Бога», 1986 год;
  • «Проект А», 1983.

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#дети #спорт

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