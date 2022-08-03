«Вдохновлялся фильмами с Джеки Чаном»: что мотивирует амурских чемпионов
Корреспондент Амур.инфо встретила в аэропорту амурских спортсменов, прилетевших с игр «Дети Азии»
Сегодня в Благовещенск вернулась часть команды Дальневосточного федерального округа, среди которых бронзовые призёры игр «Дети Азии», амурчане Елизавета Зайченко – плавание и Владимир Басов – вольная борьба.
Мы встретили чемпионов и узнали у них, как добиться высот, не опускать руки, даже если проигрываешь, и в чем искать мотивацию.
Нашему корреспонденту они рассказали, что их мотивируют фильмы о спорте и боевики со сценами, где применяются приемы различных единоборств.
Подборка фильмов от юных спортсменов:
- Все фильмы про Рокки, начиная с 1976 года;
- «Король Ричард», 2021 год;
- «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее», 2016;
- «Доспехи Бога», 1986 год;
- «Проект А», 1983.
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