«Вдохновлялся фильмами с Джеки Чаном»: что мотивирует амурских чемпионов

Сегодня в Благовещенск вернулась часть команды Дальневосточного федерального округа, среди которых бронзовые призёры игр «Дети Азии», амурчане Елизавета Зайченко – плавание и Владимир Басов – вольная борьба.

Мы встретили чемпионов и узнали у них, как добиться высот, не опускать руки, даже если проигрываешь, и в чем искать мотивацию.



Нашему корреспонденту они рассказали, что их мотивируют фильмы о спорте и боевики со сценами, где применяются приемы различных единоборств.

Подборка фильмов от юных спортсменов: