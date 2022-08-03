IT-специалисты могут получить отсрочку от армии через Госуслуги
Заявления принимаются до 11 августа
Со 2 августа IT-компании могут воспользоваться специальным сервисом Госуслуг и подать заявки на отсрочку от армии для своих сотрудников в рамках осеннего призыва, сообщается в телеграм-канале Минцифры РФ.
IT-специалисты призывного возраста, рассчитывающие на отсрочку, должны соответствовать определенным критериям.
Заявления принимаются до 11 августа, до 31 августа все заявки будут переданы в Минобороны России. Окончательное решение об отсрочке примет призывная комиссия, сообщают в Минцифры.
Сотрудник, получивший повестку, должен будет подтвердить право на отсрочку в военкомате.
В рамках весеннего призыва право на отсрочку получили почти 7,7 тысячи IT-специалистов.
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