Прокуратура заинтересовалась подготовкой к отопительному сезону в Чигирях

В результате проверки, которую провело ведомство, установлено, что администрацией Чигиринского сельсовета не принимаются эффективные меры по подготовке объектов теплоснабжения к работе в осенне-зимний период.

Нарекания вызвал тот факт, что в селе на временной котельной, отапливающей многоквартирный дом № 8 по улице Восточной, отсутствует резервный источник энергоснабжения. Фото: пресс-служба прокуратуры Амурской области По итогам проверки кроме объявления предостережения главе администрации Чигиринского сельсовета, прокуратура предупредила и представителей управляющих организаций о недопустимости нарушений закона и необходимости своевременно начать отопительный период, сообщает амурская прокуратура.

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Виктория Большакова