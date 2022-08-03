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сегодня, 18:47 0

Прокуратура заинтересовалась подготовкой к отопительному сезону в Чигирях

Главе сельсовета объявлено предостережение

Прокуратура заинтересовалась подготовкой к отопительному сезону в Чигирях
Фото: Прокуратура Амурской области

В результате проверки, которую провело ведомство, установлено, что администрацией Чигиринского сельсовета не принимаются эффективные меры по подготовке объектов теплоснабжения к работе в осенне-зимний период.

Нарекания вызвал тот факт, что в селе на временной котельной, отапливающей многоквартирный дом № 8 по улице Восточной, отсутствует резервный источник энергоснабжения.

Фото: пресс-служба прокуратуры Амурской области

По итогам проверки кроме объявления предостережения главе администрации Чигиринского сельсовета, прокуратура предупредила и представителей управляющих организаций о недопустимости нарушений закона и необходимости своевременно начать отопительный период, сообщает амурская прокуратура.

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