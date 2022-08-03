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3августа
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сегодня, 19:34 0

За смерть ребёнка амурчанин получил полгода колонии

Его обвинили в причинении смерти по неосторожности

За смерть ребёнка амурчанин получил полгода колонии
Фото: Амур.инфо

Райчихинским городским судом осуждён 19-летний житель посёлка Прогресс. Он признан виновным в смерти младенца, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

Суд установил, что 29 ноября 2021 года обвиняемый посадил 10-месячного сына сожительницы в ванну, после чего отлучился на кухню. Ребенок, оставшийся без присмотра, не смог усидеть в воде и захлебнулся.

Обвиняемый активно сотрудничал со следствием и признал вину. Суд учёл обстоятельства уголовного дела и вынес приговор в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщает прокуратура Амурской области.

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