В амурском посёлке без крыши осталась единственная школа
Кровлю повредила стихия
Прокуратура Селемджинского района организовала проверку по факту частичного разрушения кровли школы в посёлке Иса, сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.
Инцидент произошёл накануне из-за порывистого ветра. При этом учебные классы повреждений не получили, пострадавших нет.
Фото: Прокуратура Амурской области
Теперь районная прокуратура проверит своевременность ремонтно-восстановительных работ, скоординирует работу оперативных служб, участвующих в ликвидации последствий стихии, и проконтролирует мероприятия по оценке ущерба. После, если будет необходимо, сотрудники примут меры реагирования.
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