В амурском посёлке без крыши осталась единственная школа

Прокуратура Селемджинского района организовала проверку по факту частичного разрушения кровли школы в посёлке Иса, сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Инцидент произошёл накануне из-за порывистого ветра. При этом учебные классы повреждений не получили, пострадавших нет.

Фото: Прокуратура Амурской области

Теперь районная прокуратура проверит своевременность ремонтно-восстановительных работ, скоординирует работу оперативных служб, участвующих в ликвидации последствий стихии, и проконтролирует мероприятия по оценке ущерба. После, если будет необходимо, сотрудники примут меры реагирования.