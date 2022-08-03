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сегодня, 17:39 0

В амурском посёлке без крыши осталась единственная школа

Кровлю повредила стихия

В амурском посёлке без крыши осталась единственная школа
Фото: Прокуратура Амурской области

Прокуратура Селемджинского района организовала проверку по факту частичного разрушения кровли школы в посёлке Иса, сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Инцидент произошёл накануне из-за порывистого ветра. При этом учебные классы повреждений не получили, пострадавших нет.

Фото: Прокуратура Амурской области

Теперь районная прокуратура проверит своевременность ремонтно-восстановительных работ, скоординирует работу оперативных служб, участвующих в ликвидации последствий стихии, и проконтролирует мероприятия по оценке ущерба. После, если будет необходимо, сотрудники примут меры реагирования.

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#погода #происшествия #школа

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