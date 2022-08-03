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3августа
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сегодня, 16:54 0

На Восточном готовятся к первому в 2022 году пуску ракеты

На амурский космодром доставили разгонный блок «Фрегат»

На Восточном готовятся к первому в 2022 году пуску ракеты
Фото: Роскосмос

В госкорпорации «Роскосмос» поделились подробностями подготовки ближайшего пуска с космодрома Восточный. Туда уже доставили разгонный блок «Фрегат», необходимый для отправки в космос трех космических аппаратов связи «Гонец-М» и демонстрационного спутника широкополосного доступа в интернет «Скиф-Д».

Доставка разгонного блока на космодром проходила через Благовещенск: «Фрегат» в столицу Приамурья прилетел на самолете, в аэропорту его погрузили на автотранспорт и отвезли на Восточный, рассказали в пресс-службе госкорпорации.

— Транспортировка от столицы Амурской области до технического комплекса космодрома заняла порядка шести часов, при этом для безопасности скорость движения не превышала 60 километров в час, – сообщили в Роскосмосе.

Испытание разгонного блока уже началось.

Напомним, пуск ракеты с Восточного со спутником и аппаратами связи запланирован на осень 2022 года.

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#космодром

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