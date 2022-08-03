Через два дня в Амурской области вновь разбушуется непогода

По данным Амурского гидрометцентра, 5 и 6 августа в отдельных районах Приамурья ожидаются сильные ливни, очень сильные дожди, грозы, шквалистое усиление ветра до 18-23 метров в секунду, по северо-западным районам области – местами продолжительный дождь.

Сильные осадки могут стать причиной паводков, при которых возможно подтопление приусадебных участков, низменных участков местности, дорог местного значения, земель сельскохозяйственного назначения, предупредили в Главном управлении МЧС России по Амурской области. Там напомнили, что при ухудшении погодных условий повышается риск возникновения аварийных ситуаций, обусловленных нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения.

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#МЧС #погода #природа

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Алёна Чуева