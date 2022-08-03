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сегодня, 13:57 0

Главам амурских территорий помогут наладить обратную связь с жителями

Василий Орлов рассказал, как будет выстроена работа

Главам амурских территорий помогут наладить обратную связь с жителями
Фото: Правительство Амурской области

Василий Орлов посетил Центр управления регионом. Губернатор отметил, что по различным причинам не всегда возможно организовывать личные встречи жителей с главами территорий. Решить эту проблему помогут социальные сети.

Фото: Правительство Амурской области

Сейчас ЦУР направляет в правительство региона аналитические материалы, сформированные на основе данных, поступающих из соцсетей. На основании сообщений из открытых источников Центр формирует общий свод проблемных зон, который органы власти используют для принятия управленческих решений, сообщает амурское правительство.

Фото: Правительство Амурской области

— У нас ведется рейтинг социальных сетей глав. Есть руководители, которые в «зеленой» зоне по ведению своих страниц, но есть и те, кто пока не приступил к этой работе. Наладить обратную связь с жителями через соцсети может помочь ЦУР. Коллеги проконсультируют, как организовать эффективное общение на современных и удобных площадках. Это дает очень хороший эффект. Большое количество вопросов можно решить оперативно, не дожидаясь личной встречи или выезда. Данная работа перспективна, ее надо усиливать, – сказал Василий Орлов во время прямого эфира с жителями области, организованного на площадке ЦУРа.

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#губернатор #областная власть

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