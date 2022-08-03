В Амурской области продолжают разбирать завалы из поваленных деревьев

Последствия грозового фронта, который вчера накрыл Приамурье, устраняют сразу в нескольких муниципалитетах.

Два дежурных караула пожарной части посёлка Поярково устраняют последствия прошедшей стихии в селе Чесноково Михайловского района, сообщает амурский Центр ГЗ и ПБ. По предварительной информации, в населённом пункте грозовой фронт повредил 23 дома, включая и социальные объекты. Также пожарные из Константиновки проведут аварийно-восстановительные работы в селе Зенькова Константиновского района, специалисты уже едут к месту.

Спасатели продолжают работать и в Архаре, где накануне зафиксировали наибольшее количество разрушений. Пожарные проводят демонтаж упавших конструкций и распиливают упавшие деревья. В среду, 3 августа, специалисты приступили к разбору завалов у детских садов «Ладушки» и «Дюймовочка». Кроме того, во вторник, 2 августа, пожарные села Грибское и спасатели регионального поисково-спасательного отряда расчистили 11 километр дороги «Благовещенск – Гомелевка», там движение затрудняли поваленные грозой тополи.

Фото: Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности

Также свою работу продолжают и специалисты «Амурских электрических сетей». В Архаре над восстановлением энергоснабжения трудятся шесть бригад в составе 22 человек и шести единиц техники. На помощь в посёлок выехали ещё четыре бригады и четыре единицы техники из Бурейского, Октябрьского, Михайловского и Завитинского районов. Отмечается, что в большую часть домов и во все социально значимые объекты свет вернулся ещё во вторник, сегодня энергетики работают по отдельным адресам. Электрики также продолжают работу по заявкам в сёлах Вольное и Орловка Архаринского района.

В селе Тамбовка ветер повредил 12 опор, сейчас их выправляют, при этом электричество есть во всех домах. В селе Константиновка специалисты работают по отдельным заявкам потребителей, которые в данный момент подключены к сетям низкого напряжения.

Отмечается, что специалисты будут работать весь световой день, пока полностью не восстановят энергоснабжение во всех населённых пунктах региона.

Стихия вчера обрушилась и на Благовещенск. Менее чем за час на город вылилось 10,6 миллиметра осадков.

В региональному управлении МЧС отметили, что при прохождении грозового фронта, сопровождавшегося усилением ветра, на территории Амурской области погибших и пострадавших людей не было.