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сегодня, 16:08 0

Вовремя не оказали помощь: прокуратура разбирается в деле о смерти амурчанина

Жительница Приамурья рассказала прокурору, что её муж умер из-за опоздавшей скорой

Вовремя не оказали помощь: прокуратура разбирается в деле о смерти амурчанина
Фото: Прокуратура Амурской области

Прокуратура Амурской области возбудила уголовное дело в связи с несвоевременным оказанием медицинской помощи, которое, предположительно, повлекло смерть пациента.

Информация о факте оказания некачественной помощи Шимановской районной больницей стала известна прокурору области Александру Бучману в ходе личного приёма граждан района. Местная жительница рассказала, что в связи с поздним прибытием бригады скорой помощи умер её 80-летний супруг.

Главному врачу Шимановской районной больницы внесено прокурорское представление об устранении выявленных нарушений, кроме того, по инициативе прокуратуры возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Контроль за ходом расследования будет осуществлять надзорное ведомство района, сообщает прокуратура Амурской области.

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#жизнь #криминал #медицина #происшествия #транспорт #Шимановск

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