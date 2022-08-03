Вовремя не оказали помощь: прокуратура разбирается в деле о смерти амурчанина

Прокуратура Амурской области возбудила уголовное дело в связи с несвоевременным оказанием медицинской помощи, которое, предположительно, повлекло смерть пациента.

Информация о факте оказания некачественной помощи Шимановской районной больницей стала известна прокурору области Александру Бучману в ходе личного приёма граждан района. Местная жительница рассказала, что в связи с поздним прибытием бригады скорой помощи умер её 80-летний супруг.

Главному врачу Шимановской районной больницы внесено прокурорское представление об устранении выявленных нарушений, кроме того, по инициативе прокуратуры возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Контроль за ходом расследования будет осуществлять надзорное ведомство района, сообщает прокуратура Амурской области.